"Ri-aperture", un incontro sugli spazi rigenerati per i giovani e la comunità

L'associazione Link, in collaborazione con Liber Festival, organizza martedì 21 dicembre, alle ore 18.00, presso Agorateca (via Stefano Lorusso 1) un incontro pubblico sul tema "Ri-aperture - Spazi rigenerati per i giovani e la comunità" nell'ambito del progetto Erasmus+ "Regeneration+".Intervengono Marco Ranieri (Arti - agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione), il sociologo Felice Addario, il rappresentante di CapitalSud/Officina S. Domenico di Andria, l'assessore alle politiche giovanile del Comune di Altamura, Adriano Antonacci. Partecipano rappresentanti delle organizzazioni partner La Vibria (Spagna), Spin (Portogallo), Intercultura (Francia).