Rassegna di teatro classico scolastico al liceo Cagnazzi. In scena al Teatro Mercadante

Dal 24 al 26 maggio, al Teatro Mercadante, si tiene la XXVII edizione della Rassegna internazionale del teatro classico scolastico del Liceo "Cagnazzi". Con piacere pubblichiamo la presentazione scritta dagli studenti della 3^B nell'ambito del PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) tra il Liceo e il Teatro Mercadante. Gli studenti si soffermano sugli spettacoli che saranno messi in scena dal gruppo teatrale del "Cagnazzi" il 26 maggio.LA RASSEGNA SUI PALCHI CLASSICIPrende avvio la XXVII edizione della "Rassegna Internazionale di teatro classico scolastico' 'organizzata dal liceo Cagnazzi di Altamura. Saranno coinvolti studenti delle scuole superiori di tutta Italia pronti ad esprimersi attraverso la magia del palcoscenico. Inoltre, anche quest'anno saranno protagonisti i ragazzi del progetto Erasmus provenienti da quattro nazioni europee: Grecia, Polonia, Spagna, Italia (Ostuni e Altamura).Quest'anno la Rassegna avrà come location il prestigioso Teatro Mercadante che si animerà per tre giorni grazie alle giovani performance in gara. L'ultima giornata si concluderà con i due spettacoli del liceo Cagnazzi: la commedia Aristofanea "Ecclesiazuse" (Le donne al Parlamento) e la tragedia "Elena" di Euripide.Una breve anticipazione: la commedia antica ''Ecclesiazuse", ambientata ad Atene, narra di un gruppo di donne che si spogliano dei loro modi eleganti per traverstirsi da uomini ed ingannare gli stessi allo scopo di ottenere un posto all'interno del Parlamento; la tragedia "Elena", invece, ruota attorno al gioco degli equivoci e offre l'occasione per riflettere sul tema della guerra.Sarà una grande festa di teatro e di incontro per tutti!