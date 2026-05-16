Locandina
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Convegni

Pro Loco: incontro sull'alimentazione sana e consapevole

sabato 16 maggio 2026 Oggi
Sei consapevole di ciò che mangi? Da questa domanda scaturisce l'iniziativa della Pro Loco che oggi (sabato 16 maggio 2026), alle ore 19.00, nella sede in piazza Repubblica, organizza un incontro dedicato all'alimentazione sana e consapevole, per scoprire come le nostre scelte quotidiane influenzano il benessere e l'ambiente.

Durante l'evento, l'ing. agronomo Lina Al Bitar, PhD in Scienze Ambientali, guiderà il pubblico in un percorso informativo e pratico sui principi di una nutrizione equilibrata, con particolare attenzione all'agricoltura biologica e alla sicurezza alimentare.
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