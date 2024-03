Prevenzione delle malattie renali: oggi giornata dell'Aned con esami gratuiti

Per la Giornata mondiale del rene, oggi l'Aned organizza una mattinata per la prevenzione delle malattie renali, proponendo un monitoraggio nefrologico con esami gratuiti per coloro che partecipano. Orari: dalle ore 9 alle 13.Nell'ex guardia medica del vecchio ospedale Umberto I (oggi Presidio territoriale di assistenza), in via Baldassarre, verranno effettuati il controllo della pressione arteriosa, l'esame delle urine e una consulenza con un nefrologo. Collabora all'iniziativa il personale dell'Ospedale della Murgia, operante nelle unità di Nefrologia e Dialisi e di Patologia clinica.La prevenzione è fondamentale perché le patologie renali moltissime volte sono subdole, si presentano senza avvisaglie. I partecipanti saranno informati dell'esito delle analisi e solo nel caso in cui ci sarà qualche anomalia saranno invitati a fare altri esami per approfondire la situazione.L'Aned è l'associazione che tutela i pazienti emodializzati e i trapiantati di rene.