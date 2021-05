Presentazione del Distretto agroecologico delle Murge e del Bradano

Venerdì 7 maggio alle ore 18.00 si svolge su piattaforma Zoom l'incontro "Il Distretto Agroecologico delle Murge e del Bradano: laboratorio di cooperazione e partecipazione per lo sviluppo". L'appuntamento ha lo scopo di presentare il Distretto agroecologico alla comunità delle Murge e del Bradano al fine di coinvolgere altri soggetti nella realizzazione del percorso partecipativo comune che vede già attive diverse realtà variegate di Puglia e Basilicata.Il progetto del Distretto agroecologico è condiviso al momento già da diverse imprese agricole ed agroalimentari, associazioni di consumatori, associazioni di categoria, università, ambiti religiosi, operatori turistici associazioni sociali, culturali ed ambientali, movimenti, mondo della formazione, della ricerca e dell'informazione e cittadini e mira a incoraggiare il cambiamento dei modelli economici e sociali, per come li abbiamo conosciuti sino ad ora, a favore di una rinascita del territorio che conduca ad uno sviluppo locale con metodologie sostenibili, partecipative e collaborative.Il link di accesso è https://us02web.zoom.us/j/87590038052