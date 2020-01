Mostre Per la rassegna Epicentro ad Altamura gli scatti di Jean- Claude Chincheré

Nuovo appuntamento con gli incontri della seconda edizione di Epicentro, la rassegna biennale organizzata dal movimento culturale "Spiragli" ad Altamura.Questa volta, dopo l'appuntamento dicembre scorso, che ha visto protagonista Asmae Dachan, ad intervenire presso l'Agorateca ci sarà il fotografo freelance Jean- Claude Chincheré che presenterà la sua mostra fotografica dedicata a Beirut e i rifugiati siriani in Libano.L'appuntamento con il fotografo valdostano all'Agorateca di via Stefano Lorusso 1 è per il 31 gennaio alle ore 19.