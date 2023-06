Parrocchia Sant'Agostino: concorso "Libertà oltre ogni schiavitù"

Torna il Teen Contest 2023 nella parrocchia Sant'Agostino. Tre sezioni di partecipazione fra cui MUSICALE, POETICA e ARTISTICA. Tutti i partecipanti devono appartenere alla fascia d'età compresa tra i 16 e i 24 anni compiuti. Ciascun partecipante/gruppo deve proporre un brano/opera da ammettere al contest e proporre al pubblico e alla giuria. Essi devono essere:• PER LA SEZIONE MUSICALE: Un brano inedito o rivisitato.• PER LA SEZIONE ARTISTICA: Un'opera/quadro inedito o rivisitato.• PER LA SEZIONE POETICA: Una poesia inedita.La possibilità di candidarsi è fissata entro e non oltre il 23 giugno 2023. Maggiori informazioni nel Bando, disponibile al seguente link:fai copia-incolla)La serata finale sarà il 30 giugno 2023, dalle 18:30 in poi, nei Laboratori Port'Alba.