Palazzo Santa Croce parla portoghese: residenza artistica e mostra d'arte e architettura

"Visões Ficções" è la seconda residenza artistica curata da Antilia gallery nell'ambito del progetto Crocevia Stand By di ARCI "Stand by;" e vincitore del Bando Luoghi Comuni - Regione Puglia con un progetto del Comune di Altamura. L'architetto Filipe Paixão (Corpo Atelier, Portogallo) esporrà le opere realizzate durante la sua residenza ad Altamura e uno studio digitale per la facciata principale dell'Ex Conservatorio Santa Croce in via Santa Croce, nel centro storico.Inaugurazione 21 settembre 2022ore 18:00 – Via Santa Croce 12Talk con Carlos Machado e Moura (Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto), Vincenzo Bagnato (Politecnico di Bari), Domenico Pastore (Politecnico di Bari) per discutere dei lavori di Corpo Atelier.ore 19:30 – Via Santa Croce 20Inaugurazione della mostraLa mostra sarà esposta sino al 16 ottobre.Corpo è un atelier d'arte & architettura focalizzato sull'esplorazione e l'espansione dell'anatomia architettonica. Corpo ha sede a Faro, nel sud del Portogallo, e opera attraverso l'atto del disegno e del ridisegno, della modellazione e re-modellazione, del pensare e ripensare. www.corpoatelier.comCrocevia Stand By è un progetto di ARCI "Stand by;" che ambisce a diffondere e valorizzare la conoscenza del territorio murgiano, che costituisce il nucleo attorno al quale ruotano le attività artistico-culturali e quelle legate all'ospitalità dei turisti. Si pensa allo spazio, infatti, come una piattaforma di condivisione della cultura, attivata mediante strategie di partecipazione della popolazione locale e di coinvolgimento delle realtà del territorio.Antilia Gallery: è un progetto curatoriale itinerante. Antilia migra in spazi latenti da rigenerare attraverso la realizzazione di mostre, installazioni e workshop dove intessere nuove relazioni con il contesto. Antilia intende porre l'accento su luoghi in disuso della città rendendoli materia viva di sperimentazione. Dal 2018 cura eventi culturali nei quali più di 100 artisti, architetti, designer e fotografi italiani ed internazionali hanno condiviso le loro ricerche visuali sui temi del contemporaneo. web-site: www.antiliagallery.com