Museo etnografico dell'Alta Murgia: programma di incontri

Da febbraio a marzo, il MEAM - Museo etnografico dell'Alta Murgia si trasforma in uno spazio di studio, confronto e co-progettazione in un processo partecipativo in cui ripensare il "contenitore" e la gestione per renderlo un luogo attrattivo. Un ciclo di seminari e laboratori, aperti ad associazioni e cittadinanza, per lavorare insieme al nuovo logo del Museo. Per parlare di welfare culturale, partenariati pubblico-privato e analizzare buone pratiche in Italia. Tutto nell'ottica di ripensare insieme servizi, attività e modelli di gestione del museo.