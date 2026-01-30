Museo etnografico dell'Alta Murgia
Museo etnografico dell'Alta Murgia
Convegni

Museo etnografico dell'Alta Murgia: programma di incontri

lunedì 2 febbraio 2026 fino a martedì 10 marzo Evento in corso
Da febbraio a marzo, il MEAM - Museo etnografico dell'Alta Murgia si trasforma in uno spazio di studio, confronto e co-progettazione in un processo partecipativo in cui ripensare il "contenitore" e la gestione per renderlo un luogo attrattivo. Un ciclo di seminari e laboratori, aperti ad associazioni e cittadinanza, per lavorare insieme al nuovo logo del Museo. Per parlare di welfare culturale, partenariati pubblico-privato e analizzare buone pratiche in Italia. Tutto nell'ottica di ripensare insieme servizi, attività e modelli di gestione del museo.
Programma
  • Museo Etnografico dell'Alta Murgia
