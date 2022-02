Materia prima, progetto di formazione per giovani tra i 16 e i 24 anni (iscrizioni entro il 20 febbraio)

Dal 25 gennaio fino al 20 febbraio 2022 è possibile aderire alla "call" per partecipare alla prima fase di Materia Prima, il progetto di formazione che si rivolge ai giovani tra i 16 e i 24 anni - con particolare attenzione a chi non studia né lavora - dei 6 comuni del GAL Terre di Murgia: Sannicandro di Bari, Altamura, Bitetto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle e Toritto.Il progetto è promosso dal Comune di Sannicandro in collaborazione con Meridians Onlus, Butik Impresa Sociale e La Scuola Open Source. L'iniziativa è vincitrice del bando ANCI "Fermenti in Comune", co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e dal Servizio Civile Universale, che mira a finanziare proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori. Il progetto del Comune di Sannicandro di Bari si è classificato al secondo posto a livello nazionale tra le oltre cinquecento candidature presentate dai comuni di piccole dimensioni.Materia Prima nasce per fornire competenze digitali e creative volte a formare giovani professionisti che possano operare nella promozione del territorio, incrementando la loro partecipazione attiva alla vita culturale, sociale e civile del GAL Terre di Murgia. Dopo una prima fase di ascolto, dove sono state raccolte le opinioni di giovani abitanti, amministratori, operatori culturali e turistici del GAL Terre di Murgia, il progetto prende ufficialmente avvio. Un percorso interamente gratuito strutturato in 3 tappe, per un'opportunità formativa unica Nella sua prima fase Materia Prima prevede un percorso di formazione online di 36 ore, tra teoria ed esercitazioni pratiche, per imparare ad utilizzare i principali strumenti di comunicazione digitale e fornire le competenze utili per la realizzazione di contenuti editoriali per comunicare il territorio in maniera innovativa.Tre i laboratori, tenuti da Butik impresa sociale, che toccheranno i principali argomenti della comunicazione digitale:1. Social Media per il territorio: per apprendere i principali strumenti di comunicazione social ed imparare a ideare, creare e pianificare un contenuto editoriale.2. Storytelling per il turismo: per sperimentare le principali tecniche di narrazione e capire come ideare e comunicare un percorso turistico esperienziale, rendendolo anche digitale ed interattivo.3. Web Design: per imparare l'utilizzo di semplici strumenti di progettazione di siti internet.I 3 laboratori gratuiti si svolgeranno dal 28 Febbraio all'8 Aprile 2022 e saranno diretti ai ragazzi under 25 residenti nel territorio del GAL.Per partecipare ad uno o più corsi sarà necessario presentare la propria candidatura compilando il modulo online https://bit.ly/materiaprimaform . Maggiori informazioni sono presenti sul sito www.materiaprimaproject.com.Le iscrizioni chiuderanno a mezzanotte del 20 Febbraio 2022.Verranno poi selezionati tra i partecipanti dei tre laboratori i 15 giovani che entreranno a far parte della redazione diffusa di Materia Prima. Un gruppo di lavoro che racconterà il territorio in maniera innovativa e digitale, affiancato da professionisti del settore, che avrà accesso alle 2 fasi successive del progetto, sempre gratuite. Queste comprendono:1. Un workshop di fotografia/videomaking tenuto da Scuola Spazio Tempo. I materiali prodotti verranno utilizzati dai ragazzi per creare un racconto del territorio sui social, lavorando a stretto contatto con il team di comunicazione di Materia Prima.2. Una residenza accademica di una settimana organizzata insieme a Scuola Open Source nel Castello di Sannicandro di Bari, all'interno del programma di Mundi Festival. 7 giorni di lavoro con talk e laboratori guidati da docenti ed esperti, a cui parteciperanno anche giovani operatori culturali e creativi under 35 da tutta Italia.A fine percorso sarà inoltre riconosciuto un premio in denaro per i 15 ragazzi selezionati.