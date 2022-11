"Luigi Guerricchio Anni Settanta", mostra dedicata al pittore materano

Dal 17 novembre al 7 dicembre 2022 si tiene la mostra "Luigi Guerricchio Anni Settanta", presso il Palazzo Santa Croce in via santa Croce 6, negli spazi a cura di "Crocevia Stand-By" (programma Luoghi Comuni di Regione e Comune).La conferenza di presentazione è in programma giovedì 17 novembre alle ore 18 nel Palazzo Santa Croce, con la partecipazione di: Maria Angelastri, Docente di Storia dell'Arte dell'Accademia di Belle Arti di Bari; Michele Saponaro, Storico dell'Arte del Ministero della Cultura; Antonio Guerricchio, Responsabile dell'Archivio Guerricchio; il gallerista Vincenzo Luigi Ferrara e la Storica dell'Arte Tiziana Moramarco.La mostra, promossa in sinergia con Enzo Ferrara e la collaborazione di Antonio Guerricchio, è curata da Mariadelaide Cuozzo, Docente di Storia dell'arte contemporanea dell'Università degli Studi della Basilicata e da Michele Saponaro che negli anni Ottanta ha conosciuto e frequentato Luigi Guerricchio fino al suo ultimo e fatidico giorno di vita quando a Matera nel Caffè Hemingway, il 25 giugno1996, fu presentato Il Mercante della Murgia, il testamento artistico del "Guttuso della Murgia".E' possibile visitare la mostra fino al 7 dicembre 2022, tutti i giorni dalle ore 16.00 alle 21.00 e la Domenica anche nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle 13.00. Ingresso libero.