Libri: presentazione del romanzo noir di Laura Marinaro

FIDAPA Sezione di Altamura, in collaborazione con il Liceo Cagnazzi e con il patrocinio del Comune, organizza "Incontro con il noir":Agnese Lorè intervista la giornalista e scrittrice Laura MarinaroMARTEDI' 18 LUGLIO ORE 20:00 nel CORTILE DEL LICEO CLASSICO CAGNAZZI – PIAZZA ZANARDELLI AltamuraÈ quello organizzato per il 18 luglio proprio nel cortile del Liceo Classico Cagnazzi che tanti anni fa proprioha frequentatoPresentano la serataPresidente di Fidapa Altamuracon intervento delleprof.Dirigente del "Cagnazzi".SaràPast President di Fidapa Altamuraad intervistareperaltro socia di Fidapa Modoetia Corona FerreaIl libro mette al centro le donne, sia i personaggi positivi, che le vittime, sia quelli negativi. Infatti è una donna, Alina Ferrari, intelligente e brillante, ad indagare su un mistero lungo cinquant'anni che corre da Milano alla Riviera ligure, e donne sono tutte le vittime di, pagg. 244, Euro18,00), il nuovo giallo della giornalista di origine altamurana,pubblicato nella collanadiche incolla il lettore fino all'ultima pagina con continui salti tra presente e passato e una scrittura scorrevole, dal ritmo serrato.Un intreccio ricco colpi di scena quello diche porta il lettore attraverso le vie della bella vita milanese e i caratteristici borghi liguri, dal «mare azzurro e profondo e le grandi spiagge, con le case dei pescatori colorate e pittoresche…e con un passato di invasioni di pirati saraceni.».Il colonnello Alina Ferrari, 47 anni, in servizio presso il reparto operativo di Milano Moscova, indaga su un presunto serial killer di escort. Una donna è stata ritrovata nel giardino di Villa Necchi Campiglio, un'altra nella piscina di De Chirico alla Triennale. Entrambe sono state ammazzate nello stesso modo. Trasferita a Savona per insediarsi come comandante provinciale, Alina decide di indagare su un cold case irrisolto da almeno cinquant'anni, insieme all'ex capitano Ruffini. Dal 1975 emergono i segreti del borgo di Varigotti e la storia della povera Lena Ionescu, uccisa in circostanze oscure in una notte di mistero. La notte dell'allerta maremoto.Tra presente e passato, i fantasmi di ieri e di oggi emergono piano piano, e Alina riuscirà a scoprire tutta la verità, tra vittime e carnefici, amori e dolori mai sopiti, in un continuo rimpallo tra realtà e finzione.Dopo il successo dipagg. 204, Euro 17,00) scritto a quattro mani con la criminologa e psicologa forensetorna in libreria con un giallo ricco di suspence che affascina il lettore fin dalle prime pagine.Molti gli incontri in calendario già fissati dall'autrice per incontrare il pubblico e firmare le copie dei suoi libri: il 3 agosto a Noli (Sv), il 5 e il 24 agosto a Varigotti, il 28 agosto a Chiavari e poi il 7 settembre a Milano, il 10 settembre a Monza. In via di definizione altre date in tutta Italia.è giornalista professionista ed esperta in cronaca nera e giudiziaria. Nata ad Altamura si è diplomata al Liceo Cagnazzi, si è poi laureata in Lettere Moderne e Comunicazioni sociali in cattolica a Milano. Da sempre lavora come giornalista tra Milano e la Brianza. Inviata del settimanale «Giallo», coordinatore del «Cittadino Lecco», collabora con Roberta Bruzzone nelle trasmissioni on line e con i progetti editoriali, è direttore editoriale di Aisf Forensic Magazine e conduce su Radio Libertà Gialloradioclub. Con Mursia ha pubblicato, insieme a Roberta Bruzzone, Yara. Autopsia di un'indagine (2023).