La settimana delle scarpette rosse, il programma integrale (dal 22 novembre all'1 dicembre)

L'amministrazione comunale anche quest'anno propone iniziative per dire no alla violenza di genere in tutte le sue forme con "La settimana delle scarpette rosse" a cui collaborano numerose istituzioni e associazioni del territorio. Il programma è stato coordinato dall'assessorato pari opportunità e politiche di genere e dalla commissione speciale delle pari opportunità.E LA VIOLENZA CONTINUA...ASSOCIAZIONE AZIONE DONNE IN... Installazione di una gigantografia in P.zza Duomo - Dal 22 novembreAMARE L'AMORECONSULTORIO FAMILIARE DSS4, corso Federico II di Svevia 87Il 23 e 25 Novembre 2021 dalle 16:30 alle 18:30 - Consultori aperti agli adolescenti presso Consultorio FamiliareINDOSSA LE SCARPETTE ROSSE E…VAI PER LA TUA STRADA2^ CIRCOLO GARIBALDI, giovedì 25 Novembre 2021 ore 11.00 gli alunni delle classi V intervistano 4 donne nella palestra della scuola Aldo Moro in Via Ofanto, 21‼️MOBBING CONIUGALE: ASPETTI GIURIDICI‼️FIDAPA, venerdì 26 Novembre 2021 ore 17.30, Gal Terre di Murgia in piazza ResistenzaInterventi di: Emilia Dileo - Presidente Fidapa; Fernanda Vaglio - Avv. Cassazionista Garante Naz. Fidapa BPW Italy; Marilena Lanzellotto - Avv. Resp. Regionale osservatorio naz. sul diritto di famiglia; Cinzia Clemente - Attrice. Modera Caterina Colonna.IL CONTROLLO DEL CORPO DELLE DONNE: VIOLENZA E STEREOTIPI DI GENEREAUSER ALTAMURA, Sabato 27 Novembre 2021 ore 17.00/20.00, Gal Terre di Murgia in piazza ResistenzaModera: Marianna Lorusso, psicologa e psicoterapeuta. Intervengono: Claudia Mazzilli, autrice del romanzo Io sono Medea (Nulla die); Maria Pia Vigilante (Presidente Giraffa Onlus)CONTRO LA VIOLENZA... AGISCIGRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO, Martedì 30 Novembre 2021 ore 17.00/20.00, Gal Terre di Murgia in piazza ResistenzaIntervengono Maria Bruna Moramarco - Psicologa e psicoterapeuta; Maria Paola Stefanelli - Vice Comandante della Polizia Locale di Altamura.Riflessioni musicali: Annunziata Loporcaro - Soprano; Antonio Scordino - Pianoforte; Rossella Sornatale - Violino; Mimmo Loporcaro - Chitarra e voce;LA GABBIA DI ANNACENTRO ANTIVIOLENZA "LIBERAMENTE"Lunedì 29 Novembre 2021 e Venerdì 28 Gennaio 2022 ore 9.00, Istituto Nervi Galilei - Viale Padre Pio da Pietrelcina"La Gabbia di Anna" propone la presentazione dell'omonimo libro scritto da Maria Lovito, avvocata civilista e scrittrice. Ispirandosi ad una storia realmente accaduta, la scrittrice descrive come la violenza psicologica lascia enormi segni non visibili nella vita delle vittime.LA VIOLENZA SULLE DONNE FRAGILIUNA STANZA PER UN SORRISO ODV - LIONS CLUB ALTAMURA HOST - CONFARTIGIANATO DONNE IMPRESAMercoledì 1 Dicembre 2021 ore 18.30, sala consiliare del Comune in piazza MunicipioIntervengono: Rosanna Galantucci; Antonio Delvino; Enza Tragni - Presidente Donna Impresa Altamura; Maria Lorusso - Presidente acconciatori.