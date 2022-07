La masseria Donnapaola ospita “Syssitia”

Un banchetto comunitario caratterizzato dal principio di condivisione e amicizia. Questi erano i Sissizi all'epoca degli antichi greci e questo è lo spirito che anima l'iniziativa Syssitia, nell'ambito del progetto Donnapaola Arts farm, vincitore dell'avviso pubblico "Radici e Ali" per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo - P.O.R. Puglia 2014-2020.L'attività, che è ospitata negli spazi di Donnapaola - Modern Farm nasce da una idea di Laura Marchetti che è anche coordinatrice scientifica del progetto e da un gruppo di lavoro composto da Angelo De Leonardis, Gilda Marano e, Pasquale Marchetti, con l'Organizzazione della Cricket Productions.Dal 17 al 21 luglio, presso la Masseria Donnapaola ad Altamura, "utilizzeremo i nostri Sissizi per costruire insieme, con i giovani corsisti (ma anche attraverso la libera partecipazione di chiunque voglia condividere idee e cibo), il primo Archivio delle Tradizioni Popolari della Murgia, con particolare attenzione al suo paesaggio naturale, rurale e culturale" -spiegano gli organizzatori dell'iniziativa.Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Le sessioni mattutine sono riservate ai corsisti e a tutti coloro che ne fanno esplicita richiesta. Le sessioni pomeridiane sono aperte al pubblico.Programma dei LavoriSESSIONE POMERIDIANAore 17:30 Apertura del Sissizio L'importanza di un Archivio delle Tradizioni Popolari Rurali sulla Murgia Vito Labarile, responsabile del progetto Donnapaola Laura Marchetti, coordinatrice scientifica di Archiviaore 18:00 Il paesaggio agrario e l'architettura ruralePietro Laureano, architetto e certificatore UNESCOore 20:00 Il banchetto: prima condivisione delle relazioni e del ciboore 20:45 La memoria ancestrale della terraFranco Arminio, paesologo e poetaSESSIONE MATTUTINAore 10:00–13:00 Jazzi, tratturi, masserie e cammini della transumanzaLavoro in aula dei corsisti con il tutor Giuseppe Lapolla, architettoSESSIONE POMERIDIANAore 18:00 Come si archiviano i suoni dell'umano e della Natura Nabil Salameh, musicista e professore di etnomusicologiaore 20:30 Momento musicale con Nabil SalamehSESSIONE MATTUTINAore 10:00–13:00 I suoni della tradizione popolare: canti di lavoro, serenate, bande Lavoro in aula dei corsisti con il tutor Franco Chiarulli, musicista e direttore della banda musicale giovanile di CassanoSESSIONE POMERIDIANAore 18:00 La Murgia, un paesaggio narrativo di cunti, fiabe, riti e ninne-nanne Laura Marchetti, professore di Antropologia Culturale all'Università di Reggio Calabria I cantastorie del Mediterraneo Giovanna Taviani, registaore 20:30 Proiezione del film "Cùntami" di Giovanna TavianiSESSIONE MATTUTINAore 10:00–13:00 Come si raccolgono le narrazioni popolari orali. Lavoro in aula dei corsisti con i tutor Franco Salcuni, professore di filosofia e responsabile scuola di Legambiente Nazionale e Gilda Marano, professoressa di Scienze umaneSESSIONE POMERIDIANAore 18:00 Un archivio di immagini per "Radici e Ali" Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio - Regione Puglia Archiviare l'antropologia visuale Luciano Toriello, regista e archive producer MAD (Memorie Audiovisive della Daunia) Carlos Solito, registaore 20:30 Proiezione dei documentari "La profonda fantasia" e "Terracotta" di Carlos SolitoSESSIONE MATTUTINAore 10:00–13:00 Walkscape: passeggiare e pensare Passeggiata naturale e mentale nel territorio di Donnapaola Arts FarmSESSIONE POMERIDIANAore 18:00 Saluti dell'Assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane Assemblea plenaria e presentazioni dei lavori dei corsistiore 20:00 Il banchetto: seconda condivisione delle relazioni e del ciboore 20:30 Racconti murgiani incantati a cura del Gruppo di Canto Popolare U MUNACIDDE