Inseguire il futuro o costruirlo? Un dialogo sulle energie rinnovabili

"Vento in movimento", associazione di terzo settore che promuove eventi volti alla conoscenza del territorio, si avvicina ad un tema centrale nel dibattito pubblico e globale: quello ambientale. Temi quali il cambiamento climatico, l'ambiente, la transizione ecologica e il forte senso di responsabilità che, soprattutto i più giovani, devono mostrare verso la speranza di cambiare e di guardare al futuro. Nasce così l'interesse per le rinnovabili.Il 10 giugno, alle ore 19:00, presso il Laboratorio urbano giovanile in via Marecchia l'associazione presenta "Rinnovabili: inseguire il futuro o costruirlo?", un dialogo aperto e un confronto con la presenza dell'ing. Vincenzo Nuzzi, professionista che, da oltre dieci anni, approfondisce e ricerca nuove soluzioni a sopporto della sostenibilità ambientale che entrino in sinergia con le attuali esigenze abitative e produttive. La serata, moderata da Michele Denora, ha l'obiettivo di discutere attorno al tema, parlandone e cercando di affrontare insieme il tema, guardando anche a possibili soluzioni.A sostenere tutto questo è uno degli obiettivi dell'Agenda 2030: il settimo dei 17 obiettivi globali di sviluppo sostenibile è rendere accessibile, sicura e moderna l'energia utilizzata da tutti i Paesi e le persone. Questa missione è fondamentale anche per frenare i cambiamenti climatici e per farci riflettere sulla centralità dell'energia pulita, che influenzerà il futuro di ciascuno.