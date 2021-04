Gli Amici del Jazz di Altamura celebrano International Jazz Day 2021

L'Associazione culturale Amici del Jazz di Altamura celebra International Jazz Day 2021. L'International Jazz Day è una giornata internazionale dichiarata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura nel 2011 per "evidenziare il jazz e il suo ruolo diplomatico di unire le persone in ogni angolo del globo". Si celebra ogni anno il 30 aprile. Fu promossa dal musicista Herbie Hancock e fu subito sostenuta dall'Unesco.L'iniziativa è programmata su Radio Altamura 1 – 101 Mhz – diretta Facebook, "La città in Onda", in studio Vito Giordano.Venerdì 30 aprile 2021 ore 18.00 - Musicisti del jazz nazionale, ospiti in diretta skype e video musicaliValentina RanalliBarienses Jazz CollectiveCamera Soul - Maria Enrica LotesoriereEvento organizzato daAssociazione culturale Amici del Jazz di Altamura e Radio Altamura 1.L'Associazione culturale Amici del Jazz di Altamura ringrazia i musicisti che hanno gentilmente e amichevolmente aderito all'evento, e dà appuntamento alla 6^ edizione di Altamura Jazz Festival 2021.pagina facebook: Radio Altamura Uno