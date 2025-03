Giornate europee dei mestieri nel Museo etnografico dell'Alta Murgia

Mostra "StaffettArtigiana Reloaded": una nuova collezione di oggetti e video che unisce giovani talenti e artigiani locali.

Laboratorio di ricamo dal vivo: crea con gli artigiani di MAD - Murgiarti Design.

Visita alle installazioni di Urban Knitting con le installazioni del cucito di "Le manine laboriose"

Seminario sulla sostenibilità: apprendi i concetti fondamentali per attuare pratiche sostenibili con Esperimenti Architettonici.

Dal 31 marzo al 6 aprile 2025 il Museo Etnografico dell'Alta Murgia del Comune di Altamura, in via Vittorio Veneto 53, ospita una mostra per le Giornate Europee dei Mestieri d'Arte (EACD) 2025. La manifestazione, intitolata "Il Filo d'Oro", celebrerà il legame tra artigiani e comunità, tradizione e innovazione, con un focus sulla sostenibilità e il design circolare.Il 31 marzo, giornata clou dell'evento, il museo apre le sue porte per un programma ricco di attività, mentre durante l'intera settimana, fino al 6 aprile, sarà disponibile una mostra di artigianato locale, da poter visitare.L'evento si inserisce nel contesto delle Giornate Europee dei Mestieri d'Arte, la più grande manifestazione europea dedicata all'artigianato, che quest'anno vedrà la partecipazione di oltre 50 eventi in 23 paesi.In programma:Ingresso gratuito, con accesso negli orari di apertura del museo.Le Giornate Europee dei Mestieri d'Arte (EACD) sono nate in Francia nel 2002 e ampliate a livello europeo nel 2012. Sono un'iniziativa dell'Institut pour les Savoir-Faire Français, e sono la più grande celebrazione europea dell'artigianato.