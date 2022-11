Giornata della violenza contro le donne: "Io non sono sola", un'esperienza di teatro forum

Venerdì 25 novembre, alle ore 19.00, al Monastero del Soccorso (sala Tommaso Fiore, piazza Resistenza 5), nell'ambito de "La settimana delle scarpette rosse" del Comune l'associazione Fidapa, in collaborazione con Amlet e Pro Loco, organizza "Io non sono sola". Un'esperienza di sensibilizzazione attraverso un teatro forum condotto dall'attore e regista Marcello Vitale.La giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza alle donne, ancora e di più tristemente attuale."La FIDAPA - spiegano la presidente Emilia Dileo e il direttivo - si è impegnata a collaborare con le autorità, gli enti e tutti gli attori che compongono la nostra società nell'individuare gli strumenti che potevano aiutarci ad arginare il fenomeno femminicidio e a diffonderne la conoscenza di questi. Ora è giunto il momento di rendersi consapevoli delle capacità che già abbiamo dentro di noi per prevenire circostanze spiacevoli o migliorarne altre. L'anno scorso abbiamo dato inizio a questo percorso di consapevolezza portando all'attenzione del pubblico il fenomeno del mobbing familiare, ora si pone domanda cosa possiamo fare nel privato? Sappiamo riconoscere la violenza verbale e psicologica? Venite il 25 e lo scopriremo insieme".