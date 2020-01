Giornata della memoria: incontro di "Donne in" sulle donne nella Shoah

Un incontro dell'associazione "Donne in" giovedì 23 gennaio (Sala Consiliare del Comune, ore 18.00) è in programma per gli appuntamenti dedicati alla memoria dell'Olocausto, con l'approssimarsi della giornata del 27 gennaio stabilita per legge."Persecuzioni razziali, discriminazioni sessuali: le donne nella Shoah" è il titolo del convegno a cui relazionerà Francesca Recchia Luciani, professoressa ordinaria di "Storia della filosofia dei diritti umani" dell'Università degli studi di Bari. Saluto di apertura della presidente dell'associazione femminile Lietta Pepe.Sarà un omaggio a donne scomparse e sopravvissute, diventate simboli dell'orrore della persecuzione e dell'eccidio degli ebrei. Un omaggio alla giovane Anna Frank e alla scrittrice Etty Hillesum, morte nei campi di concentramento. E un ideale "grazie" alla senatrice a vita Liliana Segre sopravvissuta e testimone dell'Olocausto.