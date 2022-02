null Fine settimana al centro visite di Lamalunga: sabato festa di Carnevale per bambini; domenica escursione

Evento in corso

Fine settimana con due iniziative all'aperto al Centro visite di Lamalunga (strada provinciale 157 per Quasano, km 2), con possibilità di visitare il museo. In entrambi i casi informazioni e prenotazioni al numero 339.6144164. Le attività sono ideate, organizzate e coordinate da Francesco Del Vecchio e Donatella Ventura.A partire dalle ore 14.30, si tiene una festa di Carnevale per bambini. Con giochi, musica, attività all'aperto, laboratori creativi, passeggiate naturalistiche. Partecipando alla festa, è possibile anche visitare il centro visite che fa parte della rete museale dell'Uomo di AltamuraTrekking ad anello di circa 5 chilometri, semplice e piacevole tra alcuni dei Cinque Poderi ed un vecchio casello ferroviario. Verrà percorso il perimetro di una grande cava di estrazione. Tra lame, sentieri, tratturi e costoni rocciosi, gli escursionisti troveranno anche dei trulli. Appuntamento dalle ore 9:30 sino alle 13:00.