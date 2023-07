Festival dell'estate 2023: teatro comico con "Aspettando Totò"

Festival dell'estate 2023 - Stadio D'Angelo - inizio spettacolo ore 21.00 (apertura porte ore 20.30)Ingresso gratuito, sino ad esaurimento capienza.LA BANDA DEGLI ONESTIin collaborazione con Peuceti 2000 APS inASPETTANDO TOTO'testo e regia di Silvano Picernocon Silvano Picerno e Giorgio Zuccarodirettore di scena: Antonella NicolettiDue attori, Giorgio e Silvano, devono mettere in scena "Aspettando Godot" e hanno una tournée alle porte con oltre 100 date, ma Silvano ha un incidente stradale in cui urta la testa e ha dei vuoti di memoria che lo portano a recitare pezzi comici fatti in passato, anziché Brecht... Il suo compagno lo asseconda, perché il neurologo gli ha consigliato di farlo, e nel frattempo il loro produttore Popolizio li chiama perché le repliche stanno diminuendo drasticamente, per via del titolo troppo drammatico e poco commerciale. I due finiscono per litigare e tutto sembra precipitare quando arriva l'ultima telefonata del produttore Popolizio che annuncia la chiusura del tour per mancanza di date. Solo un'idea geniale potrà salvare la loro tournée...