Festival dell'estate 2023, spettacolo comico con Pino e gli anticorpi

Festival dell'estate 2023 - Stadio D'Angelo - inizio spettacolo ore 21.00 (apertura porte ore 20.30)Ingresso gratuito, sino ad esaurimento capienza.In programma spettacolo comico con "Pino e gli anticorpi""Live in Tokyo" il nuovo spettacolo di Pino e gli anticorpi, l'irresistibile duo formato da Michele Manca e Stefano Manca. Un titolo che evoca esotiche atmosfere e incredibili tournées in Estremo Oriente, ma anche la forza dirompente del teatro dove tutto avviene rigorosamente dal vivo. Una frizzante galleria di pezzi comici che spazia tra i diversi generi. Sketches e battute, con una serie di emblematici e stravaganti personaggi tratti dal variegato repertorio del duo elaborato in vent'anni e più di attività sui palcoscenici d'Italia e sul piccolo schermo. Uno spettacolo per raccontare gli aspetti grotteschi e paradossali dell'esistenza e provare a guardare la realtà con la giusta dose di ironia. "Un distillato dalle annate migliori, riposato in anni di attività in capienti botti teatrali, con quell' inconfondibile bouquet di sana follia, il sentore della deficienza totale e un retrogusto di assoluto disimpegno" raccontano sul loro sito. Insomma… "Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio!"