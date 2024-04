Federi-Cult: "Quando non c'era la tipografia", incontro con Bianca Tragni

Nell'antica Tipografia Portoghese, in via Scipione Ronchetti 2, mercoledì 24 aprile alle ore 18 si tiene l'incontro "Quando non c'era la tipografia... e Federico II di Svevia scriveva il suo capolavoro". Nella tipografia Portoghese, dove si custodiscono con cura storiche macchine da stampa e gli scaffali con i caratteri mobili, la scrittrice e giornalista Bianca Tragni è ospite di un convegno in cui racconta dell'imperatore svevo e della stesura del libro capolavoro di Federico II di Svevia "De arte venandi cum avibus".L'iniziativa rientra nel ciclo di incontri "Federi-Cult" che precede la grande festa medioevale in programma nei giorni 26, 27 e 28 aprile 2024.