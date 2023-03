Disabilità, progetti di vita e inclusione: incontro con il ministro Alessandra Locatelli

Martedì 28 marzo, alle ore 17.00, nella sala consiliare del Comune di Altamura fa tappa il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli per un incontro sul tema "Persone con disabilità e famiglie - progetto di vita, inclusione accessibilità universale". Partecipano il deputato Rossano Sasso e il dirigente scolastico Antonio Petronella, candidato sindaco della coalizione "Altamura protagonista"."Un tema molto importante di cui purtroppo se ne parla sempre troppo poco - dichiara l'on. Rossano Sasso - che deve essere posto al centro dell'agenda politica sia locale che nazionale. Con il Ministro Locatelli abbiamo in mente un'idea di città diversa, finalmente inclusiva che non penalizzi e non discrimini chi si trova in una condizione di disabilità. È necessario poi non abbandonare le famiglie, costrette spesso a reggere da sole il peso di ambienti sfavorevoli alla condizione di disabilità. È ancora vivo in me il ricordo del meraviglioso progetto di Aut Academy (nato da una fortunata collaborazione proprio con Alessandra Locatelli quando lei ricopriva il ruolo di assessore regionale in Lombardia ed io ero Sottosegretario all'Istruzione) e oggi meravigliosa realtà per alcuni ragazzi autistici lombardi. Ecco - conclude Sasso - mi piacerebbe esportare quel modello anche in Puglia, qui ad Altamura, affinché anche questa diventi una città più inclusiva. All'incontro parteciperà il Prof. Antonio Petronella, in qualità di Dirigente Scolastico esperto in materia di sostegno e inclusione oltre a numerose associazioni di settore".