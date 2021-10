Dedali celati, un viaggio fotografico alla scoperta delle reti sotterranee

Dal 2 al 17 ottobre al Museo dell'Uomo di Altamura - Palazzo Baldassarre si tiene la mostra fotografica "Dedali celati - Quello che si nasconde sotto le nostre città".Infinite reti sotterranee attraversano le periferie e gli spazi urbani dell'entroterra pugliese, luoghi affascinanti documentati negli scatti allestiti a Palazzo Baldassarre dal Centro altamurano ricerche speleologiche (Cars) e che evidenziano l'intervento dell'uomo sul territorio in cui vive. L'iniziativa fa parte della rassegna culturale e naturalistica "Urban Nature 2021", promossa da WWF e Società Speleologica Italiana.Ingresso gratuito. La mostra é fruibile nei consueti orari di apertura del museo: ore 10-13 | ore 15-18Nel rispetto del D.L. 23 luglio 2021 n. 105 e delle indicazioni del Ministero della Salute, è obbligatorio esibire la Certificazione Verde-Green Pass, in formato digitale o cartaceo. La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (al di sotto dei 12 anni) e ai soggetti con certificazione medica specifica.