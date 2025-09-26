Presentazione libri
Dal libro al teatro, un progetto di Amaram per l'inclusione
venerdì 26 settembre 2025 Oggi
Venerdì 26 settembre 2025, alle ore 17.30, nella Sala Consiliare del Comune di Altamura, è in programma la presentazione ufficiale del libro "ErLupo Mario e Cappuccetto Rosso", un progetto editoriale promosso dall'associazione A.Ma.R.A.M. Aps – Associazione Malattie Rare dell'Alta Murgia.
Ingresso libero. La presentazione è inserita in un convegno in cui si parla di malattie rare.
Il volume nasce con un obiettivo chiaro: educare i bambini ai valori dell'inclusione, del rispetto e della solidarietà. Attraverso fiabe animate da personaggi differenti per abilità, cultura e caratteristiche, il libro diventa uno strumento narrativo e ludico per trasmettere messaggi di empatia, collaborazione e apertura verso l'altro. Come sottolinea la prefazione, "la diversità non è un ostacolo, ma una ricchezza. Il gioco e la narrazione diventano esperienze di connessione, finestre da cui scoprire il mondo e specchi nei quali riconoscersi". Alla realizzazione del progetto hanno collaborato gli studenti dell'Istituto Nervi Galilei.
