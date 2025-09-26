Dal libro al teatro, un progetto di Amaram per l'inclusione

Venerdì 26 settembre 2025, alle ore 17.30, nella Sala Consiliare del Comune di Altamura, è in programma la presentazione ufficiale del libro "ErLupo Mario e Cappuccetto Rosso", un progetto editoriale promosso dall'associazione A.Ma.R.A.M. Aps – Associazione Malattie Rare dell'Alta Murgia.Ingresso libero. La presentazione è inserita in un convegno in cui si parla di malattie rare.Il volume nasce con un obiettivo chiaro: educare i bambini ai valori dell'inclusione, del rispetto e della solidarietà. Attraverso fiabe animate da personaggi differenti per abilità, cultura e caratteristiche, il libro diventa uno strumento narrativo e ludico per trasmettere messaggi di empatia, collaborazione e apertura verso l'altro. Come sottolinea la prefazione, "la diversità non è un ostacolo, ma una ricchezza. Il gioco e la narrazione diventano esperienze di connessione, finestre da cui scoprire il mondo e specchi nei quali riconoscersi". Alla realizzazione del progetto hanno collaborato gli studenti dell'Istituto Nervi Galilei.