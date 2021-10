Costruire ponti tra formazione e lavoro, un convegno di Link e Punto Eurodesk

Lucia Abbinante, direttrice dell'Agenzia Nazionale per i giovani, ente di coordinamento dei programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà

Silvia Pellegrini, direttrice del Dipartimento "Politiche del lavoro, Formazione, Istruzione e Università" della Regione Puglia

Domenico Nicoletti, direttore Parco Nazionale Alta Murgia

Temi quali istruzione, formazione, lavoro, inclusione e coesione sociale, sostenibilità ambientale, innovazione hanno uno spazio centrale nella ripresa ma esigono un'azione rapida e concentrata delle politiche pubbliche, in grado di coordinare e rendere efficaci i diversi strumenti (europei, nazionali, regionali) che finanzieranno i programmi di sviluppo nei prossimi anni.Se ne parla venerdì 22 ottobre, alle ore 17,30 presso l'Aula Magna dell'Istituto scolastico "Tommaso Fiore" (via Stefano Lorusso, 1 – Altamura), nel corso dell' incontro dal titolo "Bridges: costruire ponti tra formazione e lavoro", organizzato dall'Associazione Link APS e dal Punto Eurodesk Altamura e coordinato da Enzo Colonna (Università degli Studi di Foggia). Intervengono:Verrà fatto il punto sulle iniziative già avviate o che verranno intraprese per accrescere la presenza di giovani e donne nel mondo del lavoro; combattere discriminazioni e migliorare l'inclusione lavorativa; rendere più coerenti, innovativi ed efficaci gli strumenti per la formazione, i collegamenti fra formazione e lavoro, i servizi di orientamento specialistico e di accompagnamento al lavoro; costruire nuove conoscenze e specializzazioni, anche alla luce delle grandi missioni di trasformazione delle politiche europee, ad esempio nei campi della transizione ecologica e dell'economia circolare.Ingresso consentito ai possessori di Green Pass.Si consiglia prenotazione tramite messaggio Whatsapp al 3773661958 oppure link@linkyouth.org