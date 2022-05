Club federiciano: al via progetto culturale "L'eredità di Napoleone"

Con un convegno in programma sabato 14 maggio, alle ore 18.00, presso la sala consiliare, prende il via il progetto culturale "L'eredità di Napoleone", ideato dal Club federiciano per celebrare i 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte (5 maggio 1821), slittato a quest'anno a causa delle restrizioni Covid. In programma diversi incontri che dureranno sino a luglio.Il primo convegno s'intitola "Napoleone, Roma, il Quirinale: storia, arte e cultura" e vede la partecipazione di Pietro Alberto Lucchetti, consigliere della Presidenza della Repubblica, che dialoga con Bianca Tragni, presidente del club. Saluti istituzionali della sindaca Rosa Melodia e dell'assessore alla cultura Margherita Fiore.