Cibo e musica jazz: concerto di Valentina Ranalli e Carlo Lomanto

L'Associazione CulturaIdentità di Altamura in collaborazione con l'Associazione culturale Amici del Jazz di Altamura, dopo cinque edizioni dell' AJF, ha ideato, promosso ed organizzato sabato 27 maggio 2023 ore 13.30, il concerto anteprima di Altamura Jazz Festival presso La Grotta di Santa Chiara – Osteria, in Via Santa Chiara n. 6 – Altamura (centro storico) nella rassegna Cibo in Musica, con Valentina Ranalli voce e Carlo Lomanto voce e chitarra, che presenteranno il progetto musicale "Boplicity"."Boplicity" e' un concerto di complicità, gioco, groove, scat, arrangiamenti a due voci, testi inediti e tanta fantasia.Valentina, campana, è una fantastica jazz Singer, duttile ed elegante, con un carattere romantico e simpatico. Tra le sue collaborazioni più importanti, quella attuale con Enrico Pieranunzi, tra i massimi esponenti del panorama internazionale.Carlo è docente di Canto jazz al conservatorio di Salerno e Napoli, è uno dei più conosciuti jazz vocalist campani oltre ad essere un ottimo chitarrista.Il concerto mette insieme il mood jazzistico dei due e l'innata capacità improvvisativa a servizio dei grandi classici della musica pop, fino agli intramontabili del jazz.Si ringraziano la Direzione e lo staff de La Grotta di Santa Chiara – Osteria - Braceria.Info e prenotazioni tel 3490930312 - 3485481778Un grazie agli amici sostenitori, Simone Impresa Edile, l'archetipo Prodotti da Agricoltura Sinergica, S.A.GE.CO. Sant'Ambrogio General Contractor, Cir S.r.l. Edilizia & Restauro, Ilvea Building S.r.l..L'Associazione nazionale CulturaIdentità, è presente ad Altamura, grazie a soci volontari, ha lo scopo della valorizzazione, approfondimento, sensibilizzazione, promozione, diffusione e tutela della cultura italiana e dell'identità del popolo italiano, con particolare riferimento ai valori, alle radici, alle tradizioni, alla storia, alla società, al patrimonio storico, artistico, ambientale e culturale nazionale e locale.CulturaIdentità, invita ad aderire e sostenere l'Associazione – infotel 368 7616066.