Evento in corso

Dal 9 all'11 maggio torna il festival dedicato alla natura, ai territori protetti e alle connessioni tra geologia, ambiente e cultura: Biodiversa, un evento promosso dall'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia.Biodiversa 2025, presso l'area fiera San Giorgio di Gravina in Puglia, propone un viaggio nei Geoparchi italiani UNESCO: tre giorni di incontri, mostre, laboratori, degustazioni e attività per scoprire il valore della geodiversità.Al centro di questa seconda edizione, il primo summit nazionale dei Geoparchi: un'occasione per conoscere da vicino questi luoghi straordinari e riflettere insieme sul loro ruolo nella costruzione di un futuro sostenibile.