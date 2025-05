BioDiversa - seconda giornata

ore 10:00 STATI GENERALI DEI PARCHI REGIONALI PUGLIESI:

ore 15:30 UNESCO GLOBAL GEOPARKS AND GASTRONOMY:

ore 17:30 IL SENTIERO ITALIA CAI NEL TRATTO MURGIANO

ore 20:30 NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS BAND:

ITINERARIO GEOLOGICO

TOUR IMMERSIVO 4.0:

Programma della seconda giornata, sabato 10 maggio, del festival dedicato alla natura, ai territori protetti e alle connessioni tra geologia, ambiente e cultura: Biodiversa, un evento promosso dall'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia. di Biodiversa.Nature Restoration Law e conservazione della biodiversità. Francesco Tarantini, Commissario Straordinario Parco Nazionale dell'Alta Murgia UNESCO Global Geopark. Serena Triggiani, Assessore all'Ambiente Regione Puglia. Stefano Laporta, Presidente ISPRA. Vito Bruno, Direttore Generale ARPA Puglia: Luigi Ricci, Direttore Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente e per la conservazione della biodiversità ISPRA. Renato Nitti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani. Antonio Maturani, Dirigente Divisione III Strategie della Biodiversità Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Gen. D. Antonio Danilo Mostacchi, Comandante Carabinieri per la Tutela della Biodiversità. Maria Letizia Gargano, Docente di Botanica Ambientale Applicata DISSPA UNIBA. Giuseppe Angelini Dirigente Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità Regione Puglia. Maria Fiore, Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità Regione Puglia. Benedetta Radicchio, Patrizia Lavarra, Annalisa Aredano: ARPA PugliaIl contributo dei Geoparchi alla valorizzazione della gastronomia localeDonato Pentassuglia, Assessore all'Agricoltura della Regione Puglia. Giuseppe Coccorullo, Presidente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni UNESCO Global Geopark. Leandro Ventura, Dirigente Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura. Luciano Di Martino Direttore F.F. Parco Nazionale della Majella UNESCO Global Geopark. Romano Gregorio, Direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni UNESCO Global Geopark. Luigi Bloise, Parco Nazionale del Pollino UNESCO Global Geopark. Marcello Troia, Direttore Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark: Luigi Spadone, Presidente Sesia Val Grande UNESCO Global Geopark e Vicepresidente Federparchi. Agostino Iacobellis, Presidente GR CAI Puglia. Lorenzo Bassi, Responsabile Cartografia Sentiero Italia CAI. Remo Nardini, Amministratore 4LandCorrado Palumbo, Guida escursionisticaConcerto/cabaret con l'inesauribile vérve comica dell'artista sicilianoPulicchio di Gravina: il fascino geologico della dolina murgiana. Partenza ore 9:00 con mezzi propri e car sharing - ingresso area fiera.Info e prenotazione whatsapp: +39 348 9744490- Nei cieli delle gravine e della Murgia: sorvolo virtuale del paesaggio.- In grotta tra reale e virtuale: esplora una grotta carsica con la realtà virtuale.A cura di FLY ON e Iris