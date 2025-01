Antologia di scritti in altamurano, presentazione del primo volume

Sabato 4 gennaio 2025, nella Sala consiliare del Comune, alle ore 17.00, viene presentata il primo volume di "Antologia di scritti in altamurano". Si tratta di una pubblicazione in lingua di Altamura, curata da Vincenzo Basile e per l'edizione da Donato Laborante (Lo scrigno di Pandora). Partecipano il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessora alla cultura Angela Miglionico. Presentano Emma Capurso e Nicola Ostuni.La pubblicazione persegue tre obiettivi:essere la "prima pietra" di un'antologia della lingua di Altamura, tutta da costruire;contribuire alla definizione di un una metodologia di scrittura della lingua di Altamura attraverso la proposta di due metodologie;stimolare la riflessione sulle "attuali esagerazioni" del consumismo natalizio, stimolando l'interesse per regalare libri attraverso lo slogan: "Alla BEFANA RegalaTI/Regala un libro".