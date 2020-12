Altamura Jazz Festival on air, speciale edizione natalizia

Una speciale edizione natalizia per Altamura Jazz Festival. Gli auguri di tanti interpreti vanno on air con una diretta telefonica.Iniziativa di IdeaAzione, Radio Altamura 1 e Associazione culturale Amici del Jazz di Altamura.ALTAMURA JAZZ FESTIVAL on air - RADIO ALTAMURA 1 – 101 Mhz – Facebook - in studio Vito GiordanoMercoledì 23 dicembre 2020 ore 18.00Video musicali e auguraliOspitiALMA MANERALINO PATRUNOTAC BAND l'evidenza dell'Autore - Tributo a Franco Califano, con Sandro FagianiANNA RITA DEL PIANONIKALEOGUIDO DI LEONE e FRANCESCA LEONEPATTY LOMUSCIORICCARDO ASCANICARLA BAVAROMARY GRACEMARCO BOCCIA TRIOONOFRIO PACIULLIMARIA ENRICA LOTESORIERELARRY FRANCO e DEE DEE JOYL'Associazione culturale Amici del Jazz di Altamura ringrazia i musicisti che hanno gentilmente e amichevolmente aderito all'evento, e dà appuntamento alla 6^ edizione di Altamura Jazz Festival 2021.