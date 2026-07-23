Locandina
Locandina
Concerti

Altamura in scena 2026: Le classiche melodie napoletane

giovedì 23 luglio 2026 Oggi
𝐈' 𝐓𝐄 𝐕𝐔𝐑𝐑𝐈𝐀 𝐕𝐀𝐒𝐀̀ – 𝐋𝐄 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐈𝐂𝐇𝐄 𝐌𝐄𝐋𝐎𝐃𝐈𝐄 𝐍𝐀𝐏𝐎𝐋𝐄𝐓𝐀𝐍𝐄
Rassegna Altamura in scena 2026

Giovedì 23 Luglio
Ore 21:00
Piazza Don Tonino Bello, Altamura
Ingresso gratuito (accesso libero)

Un nuovo imperdibile appuntamento ad Altamura ci trasporta nel cuore della grande tradizione musicale partenopea!
L'Orchestra da Camera Saverio Mercadante, accompagnata dalle straordinarie voci del tenore Michele Vulpio e del soprano Antonella Miglionico sotto la direzione del Maestro Rocco Debernardis, vi farà rivivere le più celebri e suggestive melodie classiche napoletane. Un viaggio di pura emozione e poesia da non perdere!
Sul palco:
Orchestra da Camera S. Mercadante;
Michele VULPIO - tenore;
Antonella MIGLIONICO - soprano;
Rocco DEBERNARDIS - direttore.
  • Altamura in scena
Prossimi eventi a Altamura
Festa dei popoli: musica e incontri interculturali Fino al 27 settembre Festa dei popoli: musica e incontri interculturali
Altamura in scena 2026: 15 spettacoli gratuiti tra musica, teatro e comicità Fino al 30 settembre Altamura in scena 2026: 15 spettacoli gratuiti tra musica, teatro e comicità
Una comunità energetica rinnovabile promossa dal Comune
23 luglio 2026 Una comunità energetica rinnovabile promossa dal Comune
Bruciati i pascoli, dramma per giovane allevatore
22 luglio 2026 Bruciati i pascoli, dramma per giovane allevatore
Scuola IV Novembre: arriva il finanziamento per la sistemazione
22 luglio 2026 Scuola IV Novembre: arriva il finanziamento per la sistemazione
Spento l'incendio nella Murgia, inizia la conta dei danni
22 luglio 2026 Spento l'incendio nella Murgia, inizia la conta dei danni
Vasto incendio di bosco e pascoli ad Altamura, chiusa una strada
21 luglio 2026 Vasto incendio di bosco e pascoli ad Altamura, chiusa una strada
Puglia: trovati i fondi per la protezione civile
21 luglio 2026 Puglia: trovati i fondi per la protezione civile
Caldo: un'altra giornata da bollino rosso
21 luglio 2026 Caldo: un'altra giornata da bollino rosso
Cala il sipario sulla prima edizione di Amura
20 luglio 2026 Cala il sipario sulla prima edizione di Amura
Altamura: spenti due incendi
20 luglio 2026 Altamura: spenti due incendi
Prodotti Dop e Igp, sostegno nella promozione
19 luglio 2026 Prodotti Dop e Igp, sostegno nella promozione
Ondate di calore: una domenica da bollino rosso
18 luglio 2026 Ondate di calore: una domenica da bollino rosso
Cane cade in cisterna d’acqua, salvato da vigili del fuoco
17 luglio 2026 Cane cade in cisterna d’acqua, salvato da vigili del fuoco
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.