Altamura in scena 2026: Le classiche melodie napoletane

𝐈' 𝐓𝐄 𝐕𝐔𝐑𝐑𝐈𝐀 𝐕𝐀𝐒𝐀̀ – 𝐋𝐄 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐈𝐂𝐇𝐄 𝐌𝐄𝐋𝐎𝐃𝐈𝐄 𝐍𝐀𝐏𝐎𝐋𝐄𝐓𝐀𝐍𝐄Rassegna Altamura in scena 2026Giovedì 23 LuglioOre 21:00Piazza Don Tonino Bello, AltamuraIngresso gratuito (accesso libero)Un nuovo imperdibile appuntamento ad Altamura ci trasporta nel cuore della grande tradizione musicale partenopea!L'Orchestra da Camera Saverio Mercadante, accompagnata dalle straordinarie voci del tenore Michele Vulpio e del soprano Antonella Miglionico sotto la direzione del Maestro Rocco Debernardis, vi farà rivivere le più celebri e suggestive melodie classiche napoletane. Un viaggio di pura emozione e poesia da non perdere!Sul palco:Orchestra da Camera S. Mercadante;Michele VULPIO - tenore;Antonella MIGLIONICO - soprano;Rocco DEBERNARDIS - direttore.