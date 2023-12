Altamura e Santeramo: presentazione libro "La verità sul dossier mafia-appalti"

L'Associazione Movimento Civico Avanti Mediterraneo presenta il libro "La verità sul dossier mafia-appalti" (ed. Piemme), lunedì 18 dicembre alle ore 18:00 nella sala "T. Fiore" del Monastero del Soccorso, piazza Resistenza 5, ad Altamura. E il giorno successivo, martedì 19, sempre alle 18:00, nel Cinema Pixel di Santeramo in Colle, in via Stazione 49.Il generale dei Carabinieri, Mario Mori, e il colonnello Giuseppe De Donno, insieme con il giornalista del Corriere della Sera, Carlo Vulpio, racconteranno una verità a noi ancora sconosciuta sulle stragi di mafia del 1992 e su quegli anni drammatici per il nostro Paese. Il dossier mafia – appalti è l'indagine condotta dal Ros dei Carabinieri tra gli anni 80 e 90 in Sicilia. Un'inchiesta approfondita e sconcertante che ha rivelato inconfessabili connessioni e intrecci tra la mafia, le imprese, la politica e la magistratura."Mafia – appalti" venne coordinata da Giovanni Falcone, e, dopo il suo assassinio, non fece in tempo a passare nelle mani di Paolo Borsellino, perché anche lui fu assassinato. L'inchiesta venne poi subito archiviata. "Io e De Donno - scrive Mario Mori - siamo vivi perché la morte di Borsellino ha praticamente reso inutile la nostra soppressione". Una conclusione amara per una ipotesi plausibile, perché, come spiegano Mori e De Donno nel loro libro, "l'indagine mafia - appalti avrebbe potuto cambiare l'Italia".