Soccer Altamura: la campagna acquisti parla anche polacco

Altri tre acquisti per la serie A. Soccer Altamura letteralmente scatenata.Due gli arrivi dalla Polonia. Una di esse è Julia Szostak, classe 2000.Julia si avvicina al calcio a 11 fin da bambina, disputando diversi campionati nel corso degli anni. In seguito, si innamora del futsal e decide di dedicarsi completamente a questa disciplina. In patria ha vestito le maglie di Słomniczanka Słomniki, BTS Rekord Bielsko-Biała e AZS UJ Kraków. Con il BTS Rekord Bielsko-Biała ha conquistato sia il campionato polacco che la Coppa di Polonia.Dal 2021 è parte integrante della Nazionale polacca di futsal, con la quale si è recentemente qualificata per il Mondiale. La scorsa stagione ha giocato in Serie A italiana, indossando la maglia della VIP, mettendo a segnando 7 gol."Sono molto contenta di far parte di questo progetto. Darò il massimo per la squadra. Non vedo l'ora di iniziare la stagione, con tanta voglia di crescere. Credo che con questo gruppo possiamo fare grandi cose. Grazie alla società Soccer Altamura per la fiducia."L'altra giocatrice polacca è Klaudia Kubaszek, classe 1998. L'universale polacca inizia la sua avventura nel futsal con il BTS Rekord Bielsko-Biała, con cui conquista il campionato sia a livello giovanile che in prima squadra. Prima di approdare in Italia, arricchisce il suo palmarès con altri importanti trofei: la Coppa nazionale con l'UEK Cracovia e un prestigioso double con l'Università Jagellonica.La sua prima convocazione nella nazionale polacca risale a nove anni fa, quando aveva solo 18 anni — e ancora oggi Klaudia indossa con orgoglio la maglia della sua nazione.Nel corso della sua carriera internazionale, ha vinto per due volte il premio come Miglior Giocatrice al prestigioso torneo internazionale Futsal Week, e solo pochi mesi fa ha contribuito in modo determinante alla storica qualificazione della Polonia ai primi Campionati del Mondo di futsal femminile.Nel 2023 arriva in Italia, al Città di Falconara, dove ha la possibilità di confrontarsi con grandi giocatrici e realizzare 5 reti. Nella scorsa stagione veste la maglia della VIP, segnando 9 gol e contribuendo in modo decisivo alla conquista della salvezza del club padovano."In primis vorrei ringraziare tutta la società per la fiducia, e un grazie speciale a Marcello e Giuseppe che hanno reso possibile il mio arrivo. Metterò tutta la mia passione, il mio impegno e la mia professionalità nei colori della maglia che indosserò. Credo fortemente nel valore del gruppo: daremo il massimo e sono certa che vivremo insieme grandi emozioni. Auguro a tutti noi una meravigliosa avventura. Non vedo l'ora di scendere in campo".In biancorosso anche la brasiliana Cintia Pereira, classe 1989.Brasiliana nata a Campo Mourão, Cintia è un volto noto nel panorama del futsal italiano. In patria ha indossato le maglie di Maringá, Londrina, Paraná Clube e Guarapuava. Nel 2015 è approdata in Italia, dove è rimasta fino al 2023, giocando con Breganze, Bisceglie e Rovigo.Nella scorsa stagione, il Cagliari l'ha riportata nella Penisola, e ora è pronta ad affrontare una nuova sfida nel "tacco dello Stivale". In questi anni, Cintia ha raggiunto importanti traguardi con i suoi club, tra semifinali di Coppa e lotta scudetto. L'ultimo grande risultato risale alla scorsa stagione, quando, insieme alla collega Polloni, ha condotto il Cagliari – squadra neopromossa – fino ai quarti di finale scudetto."Non vedo l'ora di iniziare con questa nuova maglia. Farò del mio meglio per aiutare Altamura a raggiungere gli obiettivi prefissati".