Pallacanestro: nasce la Dream Basket Altamura

Allenata da Giovanni Laterza, disputerà il prossimo campionato di prima divisione

Altamura - mercoledì 10 settembre 2025 9.27
Ad Altamura si è costituita una nuova associazione sportiva denominata "A.S.D. Dream Basket Altamura" che disputerà il prossimo campionato di I divisione di pallacanestro. Questo nuovo sodalizio sportivo è nato principalmente per promuovere i valori universali dello sport (lealtà, rispetto, amicizia, solidarietà, tolleranza, disciplina e perseveranza) e della pallacanestro in particolare, quale veicolo per promuovere la crescita personale e sociale al fine di uno sviluppo di una vita sana e responsabile.

Formalmente costituita a giugno, la Dream Basket Altamura ha lo scopo di valorizzare atleti provenienti dal territorio altamurano e in tal senso è stato formato il roster che disputerà il prossimo campionato di I divisione, formato da giocatori quasi esclusivamente altamurani, alcuni anche di una elevata esperienza, avendo militato nel passato nei campionati di serie C.

La squadra sarà allenata da Giovanni Laterza, coach con una vasta esperienza anche in categorie superiori e che da sempre è impegnato a livello giovanile nella promozione e valorizzazione del basket altamurano. Lo staff societario è invece composto dal presidente Antonio Delena, dal vice-presidente Francesco Tricarico e dal segretario Domenico Casiello, con un passato di giocatori di basket. La Dream Basket Altamura auspica un proficuo campionato, in particolare per raggiungere gli obiettivi prefissati e ambire sempre al conseguimento dei valori fondamentali per i quali si è costituita.
