Judo, Anaysi Hernandez Sarria torna ad Altamura

Probabilmente a molti questo nome non dirà niente ma chi è appassionato di judo la conoscerà sicuramente: Anaysi Hernandez Sarria torna ad Altamura. Nata a Cuba, classe 1981, l'ex atleta cubana vanta due partecipazioni alle Olimpiadi, Atene 2004 e Pechino 2008, manifestazione nella quale ha vinto la medaglia d'argento nei 70 kg, e un bronzo mondiale a Monaco di Baviera 2001 nella categoria dei 63kg, risultati, questi, che l'hanno fatta diventare un'eroina in patria. Nel 2009 è arrivata in Italia dopo aver sposato un altamurano Doc, innamorandosi immediatamente della nostra città, dove, per alcuni anni, si è dedicata all'insegnamento dell'arte marziale di origine giapponese ai più piccoli. Nel 2018 il trasferimento, per motivi familiari, in provincia di Ravenna dove ha proseguito la sua attività di allenatrice, mentre è notizia di qualche settimana fa il suo inserimento nei quadri tecnici della nazionale italiana di Judo come allenatrice della squadra Under 18 e come collaboratrice tecnica.Nonostante il trasferimento in Emilia Romagna, l'ex judoka cubana è rimasta molto legata alla comunità altamurana e, infatti, in occasione del Campionato Italiano Cadetti, in programma il 3 maggio 2025 presso il Palasport "Vito Pinto" di Mola di Bari ritornerà nella nostra città per salutare parenti ed amici. Queste le sue parole: "Dal matrimonio e dal successivo trasferimento ad Altamura, mi sono sempre sentita perfettamente integrata con la comunità altamurana tanto da partecipare a diverse iniziative atte all'educazione sportiva e promozione nelle scuole ,ma anche a manifestazioni tipiche della città."Nella foto: Anaysi Hernandez al centro insieme ad Alice Bellandi a sx (campionessa olimpica Parigi 2004) e la sua compagna, la sudafricana Jasmine Martin anche lei in gara a Parigi 2024