Università della Basilicata, Mirizzi candidato alla carica di rettore

Sono tre i candidati alla carica di rettore dell'Università degli studi della Basilicata per il periodo 2020-2026. Tra loro il docente universitario altamurano Ferdinando Mirizzi, capo dipartimento del Dicem (culture europee e del Mediterraneo).Le candidature presentate sono quelle di Faustino Bisaccia, Ignazio Marcello Mancini, Ferdinanza Felice Mirizzi. La prima votazione si terrà martedì 8 settembre 2020."L'Università come comunità di persone: la visione di un futuro possibile" è il tema della candidatura di Mirizzi, uno dei primi docenti dell'UniBas, dal primo decennio di istituzione (avvenuta nel 1980). Entrato in UniBas con un contratto di insegnamento nella Facoltà di Lettere e Filosofia nell'anno accademico 1983-84, cioè nell'anno in cui si avviarono le attività didattiche della giovanissima Università della Basilicata, voluta con forza e fondata dopo il terremoto. Vincitore di concorso nel 1988. Nel 2001 è diventato professore associato; dal 2010 professore di prima fascia. Un percorso interamente costruito nell'Università della Basilicata."Una riflessione su tale percorso mi ha portato - dice Mirizzi - anche per la sollecitazione di alcuni colleghi che ringrazio per la premurosa vicinanza e il costante sostegno, a ritenere di poter mettere a disposizione le esperienze condotte e le conoscenze cumulate per contribuire in prima persona al dibattito elettorale e per provare, in caso di successo ed elezione, a individuare e costruire politiche che, anche sulla base di necessarie riforme, possano tracciare le linee per uscire dalle secche di una situazione difficile e portare l'Università su una strada virtuosa di innovazione e sviluppo attraverso strategie di coinvolgimento e di partecipazione dell'intera comunità accademica, così come del PTA e della componente studentesca".A livello nazionale si annovera la presidenza della Società Italiana di Antropologia Culturale.