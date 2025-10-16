Un progetto universitario per Campo 65

Sabato 18 ottobre, alle ore 10.30, si terrà una visita guidata al Campo 65 (strada statale 96) nell'ambito di un progetto universitario, per il programma "Door of change".Costruito per essere il più grande campo di prigionia d'Italia della Seconda guerra mondiale, Campo 65 ha attraversato decenni di trasformazioni: da campo per prigionieri di guerra a base alleata e di addestramento partigiano, poi centro raccolta profughi, fino a diventare un luogo riconosciuto e protetto per il suo valore storico e, più recentemente, sito archeologico. Dal 2021, infatti, Campo 65 è oggetto di studio da parte delle Università di Bari e di Foggia, su autorizzazione della Soprintendenza della Città metropolitana di Bari. Le ricognizioni e gli scavi non si sono limitati a recuperare strutture e reperti: hanno ridisegnato la fisionomia dell'intero sito e restituito la complessità stratificata di un luogo che attraversa l'intero Novecento.La visita guidata riguarda le baracche, la palazzina del comando, le torri di sorveglianza, ma anche i saggi di scavo aperti in questi anni. Sarà gestita dagli archeologi dell'équipe di ricerca con la collaborazione di Associazione Campo 65 e il supporto del Comune di Altamura. E' organizzata in occasione delle giornate Doors of change" promosse da Fondazione Changes in 60 luoghi della cultura in Italia. Prenotazione obbligatoria e info: contemporanea.uniba@gmail.com