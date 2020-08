Un premio per essersi laureati durante il lockdown

L'Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, in collaborazione con ARTI e Anci Puglia istituisce il Premio Laureati Covid L'iniziativa è rivolta a tutti gli studenti e studentesse residenti in Puglia che hanno conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale in modalità telematica nell'anno accademico in corso, in Università e istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica della Puglia e non. Il Comune di Altamura ha aderito all'iniziativa.Per l'assegnazione del Premio verrà istituito un «Smart Graduation day» (festa dei laureati) nella prima decade di settembre: in quella data si svolgerà la consegna del Premio ai laureati pugliesi in tutti i Comuni aderenti all'iniziativa.Per gli interessati, laureati durante i mesi di lockdown per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile partecipare e ricevere il premio simbolico, compilando un modulo on line (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9mz0BtlFPpA2KYvUTPNOL5njnUN57kp4DoHPYr3e5I60CpA/viewform) entro giovedì 3 settembre 2020.