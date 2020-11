Un lutto dopo l'altro, giorni neri per Altamura

Sono giorni molto tristi ad Altamura. Ogni giorno si ha notizia di lutti. Persone che erano state colpite dal Covid o morte per altre patologie. Tutte storie unite, però, dallo smarrimento di questo tempo difficile, in cui il sistema sanitario nel suo complesso - dalla medicina territoriale alle cure ospedaliere - sono in gravissima difficoltà fino a casi in cui l'assistenza non viene garantita.Tra i vari drammi, in queste ore emerge prepotente il caso di una donna di 44 anni, morta ieri in casa. Soffriva di una patologia neurologica. Negli scorsi giorni era risultata positiva al Covid-19. Ieri mattina è stata ritrovata senza vita in casa dal padre. Vano l'intervento del 118, nulla è stato potuto fare per salvarla.C'è rabbia da parte dei familiari. Scrive su Facebook un cugino: "Una mia cugina ha abbandonato il nostro mondo per colpa del Covid e forse anche per la superficialità del Medico di base, dell'USCA e di tutto il sistema sanitario pugliese nonostante la sua patologia. Se hai i giusti contatti ottieni subito tutto ciò che ti serve, diversamente ti snobbano e ti dico "stai tranquillo, è una semplice influenza". Questa è una guerra tra noi uomini «si salvi chi può!», oltre che con il Covid". La donna lascia una bambina piccola di quattro anni.