Truffe ad anziani: derubata una donna di Altamura

Un 45enne di Napoli è stato denunciato dalla Polizia di Matera per una truffa commessa ai danni di un'anziana donna di Altamura il 9 settembre 2022. L'episodio è stato scoperto dalla squadra mobile della Questura di Matera nel corso di indagini in cui l'uomo è indagato anche per due tentativi di truffa, non andata a segno, ai danni di due anziane di Matera, in quello stesso giorno.In base alla ricostruzione della Polizia di Matera, la truffa alla signora di Altamura è avvenuta con un raggiro telefonico in cui si usano pretesti ormai collaudati da parte dei delinquenti. In questo caso la donna è stata spaventata perché le è stato detto che sua figlia aveva provocato un incidente e le veniva richiesta la somma di 10.000 euro per il risarcimento del danno. In caso contrario, la figlia sarebbe stata arrestata. Così quando l'uomo si è presentato a casa, la vittima, ormai convinta e in uno stato di terrore, gli ha consegnato tutto ciò di cui disponeva, cioè 1.300 euro in contanti più diversi oggetti in oro.Le forze dell'ordine ribadiscono l'appello alle persone anziane, soprattutto se sono sole, a non credere a nessuno che per telefono chiede soldi e di chiamare subito i numeri di emergenza per denunciare l'accaduto.