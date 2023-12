Suv rubato ad Altamura trovato a pezzi a Cerignola

I Carabinieri della Compagnia di Cerignola, nel corso di servizi finalizzati al contrasto del riciclaggio di componenti di auto rubate, hanno arrestato due uomini di 24 e di 29 anni.In località "Posta Incorvara" , i Carabinieri hanno sorpreso i due indagati intenti a smontare parti meccaniche die una Ford Kuga portata via nello stesso giorno da Trani. Altri due complici sono riusciti a dileguarsi a bordo di un furgone, abbandonando parte degli attrezzi utilizzati per la "cannibalizzazione" delle vetture. Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e recuperato le carcasse di ulteriori cinque veicoli provento di furto, abbandonati nelle immediate adiacenze.Gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Foggia su indicazione della locale Procura della Repubblica.Il fenomeno dei furti di auto non conosce soste. Bande organizzate fanno periodicamente "spedizioni" e incursioni. Lo stesso accade ad Altamura. Qualche sera fa, come dimostrano alcuni video diventati "virali", si è verificato, nel quartiere Trentacapilli. I malviventi non sono riusciti nel loro intento perché alcuni cittadini hanno urlato contro. Nell'ultimo tentativo di aprire l'auto, uno dei malviventi l'ha colpita con una mazza metallica, provocando danni, e anche in questo caso i cittadini presenti hanno reagito, lanciando anche qualche sedia. Alla fine i ladri sono andati via, a tutta velocità, su un'automobile di grossa cilindrata (molto probabilmente rubata).