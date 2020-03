Strade deserte di sera, troppa gente in giro di mattina

La sera le strade sono deserte ed è giusto che sia così. La mattina, invece, c'è troppa gente. E' il caso di questa mattina in cui si sta verificando una notevole presenza di persone a piedi o in auto. E certamente non sono tutte uscite giustificate dalle sole tre ragioni individuate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri: lavoro; salute, indifferibili necessità.Molti sono gli anziani a passeggio, vale a dire proprio la fascia di età più vulnerabile al Covid19.Uscire per fare la spesa è certamente una necessità. Ma rischia pure di diventare una scusa per poter prendere un po' d'aria. In questo modo si vanificano gli obiettivi delle misure di contenimento che consistono nel limitare i contatti quanto più possibile al fine di evitare contagi. Perché, è inutile ribadirlo, il coronavirus è una minaccia invisibile e molto pericolosa e già presente ad Altamura dove finora sono almeno due i casi accertati.Quindi non resta che ricordare l'invito a restare a casa e uscire solo se è strettamente necessario.Per quanto riguarda la spesa, inoltre, è il caso di ricordare che è attiva una modalità a domicilio attraverso una rete di commercianti e attività che hanno dato la disponibilità al Comune. Si può ricevere la spesa a casa. C'è un sito internet attivato dal Comune e dalle associazioni di categoria (https://sites.google.com/view/consegneadomicilio/home) con cui è possibile fare la spesa e ricevere la consegna a domicilio.Insomma non ci sono scuse per stare troppo in giro e per affollare i supermercati che sono un servizio essenziale e che stanno lavorando per la collettività ma bisogna fare in modo di limitare i contatti.