Stasera secondo intervento di sanificazione

Stasera, a partire dalle ore 22.00, il Comune terrà il secondo intervento di sanificazione di tutto il territorio. E' stato deciso nella riunione del Coc (centro operativo comunale) di protezione civile.Oltre a restare a casa che è un obbligo in base al decreto del presidente Conte (fatta eccezione per i casi di lavoro, salute e necessità), si raccomanda ai cittadini di non tenere generi alimentari all'esterno, di non esporre biancheria e di tenere chiuse le finestre.La sindaca Rosa Melodia, in considerazione del fatto che ci sono ancora assembramenti e via vai di persone senza una reale necessità, ha annunciato che sarà emanata un'ordinanza per la chiusura di ville, parchi e piazze perché "questi spazi continuano ad essere occupati senza alcuna misura di prevenzione e senza attenzione".Inoltre, aggiunge l'amministrazione comunale, sono stati rilevati "assembramenti anche in bar delle stazioni di servizio ed in ricevitorie".