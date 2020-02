Sicurezza ad Altamura, incontri in Prefettura

Venerdì scorso la sicurezza è stata al centro di due diversi incontri tenuti dal prefetto Antonia Bellomo con i parlamentari altamurani. Le questioni poste dai quartieri periferici come Parco San Giuliano soprattutto per i furti d'auto e il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sono stati i principali argomenti. Dai confronti è emersa la possibilità di una maggiore presenza di uomini e mezzi sul territorio.Il tema è stato affrontato dal prefetto con una delegazione della Lega, composta dai parlamentari Rossano Sasso e Anna Rita Tateo e dal segretario cittadino Lillino Colonna. "Il grido dei concittadini altamurani - commenta Sasso - non è rimasto inascoltato. Ho chiesto l'invio immediato di uomini del reparto prevenzione anticrimine, della polizia di Stato dalla questura di Bari. Ho inoltre accettato l'invito da parte del prefetto a sensibilizzare i cittadini affinché denuncino tutti i misfatti al fine di fornire il reale numero di indice di delittuosità. Indice indispensabile ai fini della determinazione degli organici per le forze dell'ordine".La deputata dei 5 stelle Angela Masi è stata ricevuta dal prefetto insieme ai parlamentari Francesca Galizia e Gianmauro Dell'Olio e alla candidata presidente per la Puglia Antonella Laricchia. Nel corso del colloquio, c'è stato un esame della situazione sulla provincia di Bari e da parte di Masi un'attenzione per Altamura, a cominciare proprio dall'allarme lanciato dalle zone in periferia, esposte ai reati contro il patrimonio."Tra gli interventi prospettati - afferma la deputata - c'è l'ipotesi di protocollo per il "controllo di vicinato" in modo da responsabilizzare e rendere più partecipi i cittadini sulla sicurezza e per ridurre notevolmente questo genere di fenomeni. Sempre sul tema della sicurezza, una serie di approfondimenti li ho avuti in questi mesi di attività parlamentare con il sottosegretario del Movimento 5 stelle Carlo Sibilia che, dopo un riscontro con vari uffici, mi ha assicurato che nei prossimi mesi arriveranno nuovi rinforzi per la Compagnia dei carabinieri di Altamura".