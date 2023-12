Servizio Maggior Risparmio, consulenze chiare e trasparenti

4 foto servizio miglior risparmio

Ad Altamura apre Servizio Maggior Risparmio.Un'agenzia composta da un team di consulenti che si occupano di telefonia ed energia ed operano nel settore da più di 10 anni. Finora l'azienda ha sempre svolto la propria attività di consulenza direttamente a domicilio. Adesso dopo i cambiamenti registrati negli ultimi anni sia nel settore energetico sia nel settore delle telecomunicazioni il team di Servizio Maggior Risparmio, viste le molte richieste di consulenza e l'impossibilità di molti clienti di ricevere a casa, ha deciso di aprirsi al pubblico con un ufficio su Altamura in via Pordenone 27 (zona via Santeramo) per poter offrire la loro consulenza totalmente gratuita e senza impegno a chiunque volesse informazioni o volesse valutare un risparmio per gas, luce e telefonia sia per casa che per azienda.La professionalità che contraddistingue i consulenti di Servizio Maggior Risparmio in entrambi gli ambiti, energetico e telecomunicazioni, consente loro di avere numerose partnership con i migliori marchi e come indicato nella loro denominazione, sono al servizio della clientela per trovare l'offerta migliore e offrire il maggior risparmio.La mission che caratterizza i consulenti di Servizio Maggior Risparmio è l'orientamento per assicurare un risparmio, quando e se possibile, ma soprattutto di spiegare in modo trasparente come si ottiene il risparmio, con confronti diretti tra fatture e offerte disponibili.Servizio Maggior Risparmio si occupa anche di operazioni gestionali, quali volture, attivazioni contatori e casistiche simili.Senza rinunciare a spingere sull'educazione digitale invogliando e insegnando alla propria clientela l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi digitali per consultare e tenere sotto controllo le proprie utenze.L'apertura di una sede al pubblico non limiterà assolutamente l'attività di consulenza a domicilio che sarà sempre attiva sia ad Altamura che nei comuni limitrofi e a breve ci sarà un aggiornamento su questo servizio. Aggiornamenti che gli interessati potranno seguire sulle pagine social, facebook, Instagram e tiktok dove vengono pubblicate costantemente informazioni e promozioni riguardanti le attività.E allora perché non approfittarne? Perché rinunciare all'occasione di ricevere una consulenza chiara, trasparente, gratuita e senza impegno?C'è sempre un vantaggio nello scegliere Servizio Maggior Risparmio, venite a scoprirlo.