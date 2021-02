Sequestro di beni ad Altamura e Matera

La Guardia di Finanza di Matera, su delega del Tribunale di Potenza – Sezione Misure di Prevenzione, questa mattina è impegnata, nel territorio delle città di Matera ed Altamura, nell'esecuzione del decreto di sequestro e confisca di 6 aziende e dei connessi 12 punti vendita, 21 immobili e 9 tra auto e moto di grossa cilindrata, per un valore stimato complessivo di oltre 10 milioni di euro.Il provvedimento viene eseguito nei confronti di un imprenditore operante in entrambe le città, più volte segnalato all'autorità giudiziaria per reati fiscali, ambientali e fallimentari, il cui patrimonio è risultato essere notevolmente sproporzionato rispetto alle fonti reddituali ufficialmente dichiarate al fisco.L'operazione è attualmente in corso e non sono stati diramati altri dettagli. Pertanto, seguiranno aggiornamenti.