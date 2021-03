2 esperti nelle materie dell'ingegneria e dell'architettura, con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e

culturali, alla pianificazione del territorio ad orientamento paesaggistico-ambientale;

1 esperto nelle materie storico-artistiche, con particolare riguardo ai beni culturali, all'archeologia, alla storia del territorio;

1 esperto nelle materie delle scienze della terra, con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia;

1 esperto nelle materie biologiche, agrarie e forestali, con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia.

Si va verso il rinnovo della commissione locale per il paesaggio del Comune di Altamura. A comporla sono professionisti esterni alla macchina amministrativa. La commissione viene convocata per esprimere il proprio parere sulle autorizzazioni paesaggistiche ed è prevista da una legge regionale e da un regolamento comunale.Con determina dirigenziale è stato approvato l'avviso pubblico per il reperimento dei componenti, non ancora pubblicato sul sito del Comune. Pertanto, i termini per presentare le istanze di candidatura non sono ancora aperti.Le figure da selezionare saranno:Per ciascun componente è previsto un compenso di 50 euro a seduta.